Dead Boy Detectives: Série da DC ganha importante atualização

A nova série da DC, Dead Boy Detectives, ganhou uma importante atualização de produção.

Servindo como um spin-off de Patrulha do Destino, a série tem produção da HBO Max, e contará com Beth Schwartz como showrunner.

De acordo com o Collider, a produção da série será iniciada no mês de novembro, se estendendo até março de 2023.

Apesar de todas as mudanças recentes, a série continua em desenvolvimento. As filmagens irão acontecer em Vancouver, no Canadá.

Nos quadrinhos, Dead Boy Detectives é um derivado de terror de Sandman, de Neil Gaiman, apresentando os fantasmas de duas crianças mortas.

Nova série expande o Universo DC

A mais nova série da DC, Dead Boy Detectives, promete expandir ainda mais o universo da editora, adaptando quadrinhos da Vertigo. Sweet Tooth de Jeff Lemire e Sandman de Neil Gaiman, que ainda vai estrear na Netflix e teve seu trailer divulgado recentemente, já fazem parte do processo.

“Uma história de fantasmas que explora a perda, o luto e a morte através das lentes de Edwin Payne e Charles Rowland, dois adolescentes britânicos mortos, e seu amigo muito vivo, Crystal Palace”, revela a descrição oficial da série.

Steve Yockey escreveu o episódio piloto da série, que conta com a direção de Lee Toland Krieger. George Rexstrew, Jayden Revri, Kassius Nelson, Briana Cuoco, Ruth Connell, Yuyu Kitamura e Jenn Lyon formam o elenco.

Dead Boy Detectives não tem data para estrear no HBO Max.

