Dead City é The Walking Dead “como você nunca viu antes”

The Walking Dead: Dead City chega em breve às telinhas, trazendo Negan e Maggie como personagens centrais. A série promete ser diferente de tudo que vimos na franquia antes.

Nova York é “definitivamente um novo personagem” na série, comentou o criador da série e showrunner Eli Jorné durante um painel da WonderCon.

“É The Walking Dead como você nunca viu antes. Estivemos em Atlanta, mas realmente não vivemos em uma cidade como essa”, continuou.

O presidente da AMC, Dan McDermott, descreveu Manhattan de The Walking Dead como uma metrópole em decadência “onde as pontes e túneis foram explodidos no início do apocalipse, porque os zumbis tinham acabado de invadir a ilha e foi deixado assim por 12 anos. E agora é um rebanho de 2 milhões de zumbis que está dominando as ruas e tornando-as traiçoeiras e perigosas.”

Sobreviventes presos nas ruas cheias de zumbis da ilha atravessam os telhados da cidade por tirolesa, incluindo a pequena facção civil que ainda habita o 10º andar de um arranha-céu de Manhattan.

“Acho que para personagens como Maggie e Negan, que estão correndo pela floresta há muito tempo, é um mundo totalmente novo, que é extremamente claustrofóbico e assustador”, continuou Jorné. “Nós conseguimos ver todas as novas maneiras estranhas que eles viveram no apocalipse, então é definitivamente como nada que você tenha visto antes em qualquer um dos shows.”

Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan retornam aos papeis de Maggie e Negan em The Walking Dead: Dead City.

Anos se passaram desde a última vez que vimos Maggie e Negan e agora eles devem formar uma aliança tênue para cumprir uma missão perigosa, segundo a sinopse oficial. Os dois viajam para a ilha de Manhattan, que, isolada desde o início do apocalipse, desenvolveu suas próprias ameaças únicas.

“Enquanto estão na cidade, Maggie e Negan encontram nova-iorquinos nativos, fogem de um oficial com um passado conturbado e perseguem um notório assassino. Mas à medida que a dupla se aprofunda nas profundezas da cidade infestada de zumbis, torna-se evidente que os traumas de seu passado tumultuado podem ser uma ameaça tão grande quanto os perigos do presente”, conclui a sinopse.

Anteriormente intitulada Isle of the Dead, Dead City é descrita em um local “cheio de mortos e habitantes que fizeram da cidade de Nova York seu próprio mundo cheio de anarquia, perigo, beleza e terror”. A série derivada vai apresentar zumbis ainda mais “nojentos e horríveis”.

The Walking Dead: Dead City estreia em 18 de junho nos EUA.

