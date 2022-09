Demolidor: Astro confirma informação crucial de nova série

O astro de Demolidor, Charlie Cox, confirmou uma informação sobre a nova série do personagem.

Retornando ao papel mais uma vez, Cox esteve presente na D23 junto de Vincent D’Onofrio, ator que interpreta o vilão Rei do Crime.

Após revelar a logo oficial e algumas informações, Cox confirmou que Daredevil: Born Again será um reboot da série da Netflix (via ComicBook).

“É uma primeira temporada, não a quarta temporada, então é algo totalmente novo. Eu acho que é o caminho a seguir. Se você vai fazer isso de novo, faça diferente”, disse ele.

A Marvel incluiu totalmente o Demolidor no MCU. O personagem fez um primeira aparição em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, e está presente na série Mulher-Hulk.

O retorno do Homem sem Medo

Intitulada de Daredevil: Born Again, o reboot do Demolidor contará com 18 episódios e vai fazer parte da Fase 5, a próxima da Marvel.

Charlie Cox vai retornar como Matt Murdock, o Demolidor, enquanto Vincent D’Onofrio será o Rei do Crime, seu principal adversário.

Daredevil: Born Again estreia em 2024, no Disney+.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.