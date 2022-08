Demolidor de Mulher-Hulk é uma nova versão do personagem; entenda

O Demolidor em Mulher-Hulk será uma nova versão do personagem, um pouco diferente da apresentada na série da Netflix.

A diretora Kat Coiro, junto da roteirista Jessica Gao, comentaram sobre a presença do Homem sem Medo no seriado do Disney+.

Na entrevista, Coiro revelou que já era algo muito planejado pela equipe a introdução do Demolidor em Mulher-Hulk, mas não forneceu maiores detalhes (via The Direct).

“Não sei se posso falar sobre isso, mas é muito consciente e muito planejado. É tudo o que posso dizer”, comentou Coiro.

Gao apenas reforçou que o Demolidor que vai aparecer na série é uma nova versão, um pouco diferente da apresentada pela Netflix. Terá um tom mais leve e luminoso.

“Essa é a nova versão. Papéis muito dramáticos como essas situações de grande pressão e alto risco. Mas isso em nossa série, porque é mais uma fatia da vida, e eles podem meio que fazer uma pausa nisso”, disse ela.

Charlie Cox como Matt Murdock em Demolidor.

Série pode mudar o Demolidor para sempre

A roteirista e criadora da série, Jessica Gao, revelou que a presença do Demônio de Hell’s Kitchen não será tão sombria quanto na série da Netflix.

Em entrevista ao The Direct, Gao abordou sobre como a equipe lidou com o personagem de Charlie Cox para sua aparição com outros heróis do MCU.

“O que foi tão divertido em trazer ele [Charlie Cox] e o Demolidor para o nosso mundo é que as pessoas já viram um Demolidor que é muito dramático, um pouco pesado, muito sombrio, taciturno”, disse ela.

“Nós trazemos os personagens para o nosso mundo e eles jogam no tom de Mulher-Hulk. Eles [a Marvel] têm que explorar um lado mais leve desse personagem”, comentou Gao.

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis chega ao Disney+ em 18 de agosto.

