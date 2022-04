Demolidor deve retornar em série do MCU e Disney+ antes do que você imagina

De acordo com o insider Daniel Richtman, Charlie Cox pode retornar como Demolidor em Eco, nova série do MCU para o Disney+.

As gravações estão agora em andamento e o insider relata que Charlie Cox começará a gravar as suas cenas a partir do final de maio.

Isso ainda não está confirmado, mas também existem rumores de que Vincent D’Onofrio pode retornar como o Rei do Crime.

Existem, ainda, relatos de que, antes de Eco, Charlie Cox pode ter uma participação como Matt Murdock em She-Hulk, uma outra série do MCU para o Disney+.

Série com Alaqua Cox

Eco será estrelada por Alaqua Cox, que também apareceu em Gavião Arqueiro. A personagem Eco, no futuro, deve ter participações em várias outras produções do Marvel Studios.

Quanto ao ator Charlie Cox, ele voltou ao papel de Matt Murdock em Homem-Aranha: Sem Volta para Casa.

Ainda não há uma previsão de lançamento para Eco, do Disney+.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.