Demolidor e Hulk já apareceram juntos em live-action antes de Mulher-Hulk

A Marvel divulgou um trailer de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis, que mostra brevemente o Demolidor, destacando o retorno de Charlie Cox ao papel, após já ter aparecido como Matt Murdock (como advogado) em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa. Mas essa não é a primeira vez que o Homem Sem Medo aparece junto do Hulk em live-action.

É apropriado que o Demolidor apareça em uma série que gira em torno do Direito, já que sua identidade secreta, Matt Murdock, é um advogado que leva os criminosos à justiça no tribunal, além de defender aqueles que não têm muitas condições financeiras.

Mas ele fará mais do que seu trabalho diário na série Disney+, já que o mais recente trailer de Mulher-Hulk mostra o herói vestindo seu traje de Demolidor.

Com o Demolidor totalmente integrado ao MCU, será ótimo vê-lo interagir com mais personagens, incluindo Jennifer Walters (Tatiana Maslany) e potencialmente Bruce Banner, novamente em sua forma de Hulk inteligente.

No entanto, embora tal reunião possa parecer nova, a Marvel já mostrou o Demolidor e o Hulk lutando juntos no live-action.

O Julgamento do Incrível Hulk

Em 1989, a NBC transmitiu um filme baseado em quadrinhos feito para a televisão chamado O Julgamento do Incrível Hulk.

Foi uma sequência de A Volta do Incrível Hulk, bem como uma continuação do programa de TV de sucesso da Marvel, O Incrível Hulk, estrelado por Bill Bixby como David Banner e Lou Ferrigno como o primeiro Hulk do live-action.

O Julgamento do Incrível Hulk começa com Bruce fugindo, vivendo sob um pseudônimo, mas depois de uma prisão injusta por agressão, ele cruza o caminho de Matt Murdock (Rex Smith). Como o Hulk, ele se une ao Demolidor várias vezes.

O filme de TV foi desenvolvido como um piloto para um show do Demolidor e, na verdade, apresentava mais dele do que o Hulk, mas o spin-off nunca aconteceu.

O Julgamento do Incrível Hulk é uma divertida peça nostálgica, mas, por outro lado, não consegue manter os padrões de hoje estabelecidos pelo MCU.

Mulher-Hulk chegará ao Disney+ em 17 de agosto.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.