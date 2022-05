Demolidor e outras séries da Marvel da Netflix já tem data para chegar ao Disney+

Depois de ficarem um tempo fora da Netflix, Demolidor e outras séries da Marvel já tem data para retornar ao streaming, dessa vez no Disney+.

A Disney anunciou que as séries Demolidor, Jessica Jones, Punho de Ferro, Luke Cage, O Justiceiro e Defensores estreiam em 29 de junho no Disney+.

Com isso, os assinantes da plataforma na América Latina serão solicitados a atualizar o controle parental de seu perfil para acessar o catálogo completo, que a partir desse dia incluirá conteúdo para maiores de 16 e 18 anos.

Essa atualização permitirá restringir o conteúdo de cada perfil, bem como adicionar um PIN de bloqueio.

Isso ocorre em razão de algumas dessas séries, especialmente O Justiceiro, serem mais violentas que o que se costuma ver no catálogo do Disney+.

Demolidor deve retornar em série do MCU e Disney+ antes do que você imagina

De acordo com o insider Daniel Richtman, Charlie Cox pode retornar como Demolidor em Eco, nova série do MCU para o Disney+.

As gravações estão agora em andamento e o insider relata que Charlie Cox começará a gravar as suas cenas a partir do final de maio.

Isso ainda não está confirmado, mas também existem rumores de que Vincent D’Onofrio pode retornar como o Rei do Crime.

Existem, ainda, relatos de que, antes de Eco, Charlie Cox pode ter uma participação como Matt Murdock em She-Hulk, uma outra série do MCU para o Disney+.

Ainda não há uma previsão de lançamento para Eco, do Disney+.