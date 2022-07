Demolidor: Fãs têm um desejo sobre série da Marvel no Disney+

Os fãs do Demolidor esperam que a série reboot do Disney+ seja para maiores de idade.

Anunciada na San Diego Comic-Con, Daredevil: Born Again vai contar com o retorno de Charlie Cox ao papel, e Vincent D’Onofrio como Rei do Crime (via ComicBook).

Agora, os fãs estão ansiosos com o anúncio, e querendo que o seriado seja para maiores de 17 anos, assim como a animação Marvel Zombies.

“Eles meio que não têm desculpa para não dar uma classificação ao demolidor agora. pode também se você quiser preservar o tom e a sensação do programa da Netflix”, escreveu uma fã.

“Espero que seja para maiores como Marvel Zombies, especialmente porque eles acabaram de adicionar Logan e Deadpool 1&2”, disse outro, se referindo ao streaming adicionando novos filmes.

“Não há razão para que a nova temporada de Demolidor não possa ser para maiores agora, Marvel”, escreveu outro.

“Se Marvel Zombies é para maiores, Blade e Demolidor…”, espera outro fã.

Demolidor pode ter tom mais leve no Disney+

Demolidor ganhará uma nova série para o Disney+, que pode manter a mesma base do seriado da Netflix, mas com um tom mais leve.

Foi o que indicou Sana Amanant, uma das produtoras de Ms. Marvel, outra série do MCU para o Disney+.

A produtora usou a fase dos quadrinhos de Mark Waid como um exemplo de como uma abordagem mais leve para o Demolidor poderia funcionar.

“Não vejo um motivo para não termos uma abordagem mais leve. A fase de Mark Waid nos quadrinhos teve grande sucesso”, disse a produtora em entrevista para o Murphy’s Multiverse.

“Nós nunca vimos esse tipo de história. Eu adorei a reviravolta nisso. Foi uma abordagem tão inesperada para o personagem.”

“Eu não ficaria surpresa se eles fizessem algo nesse estilo para o MCU. Por que não? Nós gostamos de correr riscos.”

“Essa é a parte divertida de explorar várias histórias. Então, acho que é uma possibilidade”, comentou.

Daredevil: Born Again estreia em 2024.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.