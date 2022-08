Demolidor ganha novo traje em imagem de Mulher-Hulk; veja

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis chega em menos de um mês ao Disney+ e uma nova imagem mostra o Demolidor com seu novo traje.

A nova aposta da Marvel, Mulher-Hulk vai introduzir a prima de Bruce Banner, Jennifer Walters, ao universo do estúdio.

Depois de Charlie Cox ter aparecido brevemente como o Demolidor no fim do trailer da série, uma nova imagem mostra o traje do herói em mais detalhes.

Vemos que o capacete é amarelo, como em diversas fases do herói nos quadrinhos. O restante do uniforme, no entanto, parece ser vermelho.

Veja abaixo.

Mulher-Hulk chega ao Disney+

A série terá a introdução ao MCU de Jennifer Walters, que se torna a Mulher-Hulk, sendo interpretada por Tatiana Maslany.

O elenco também conta com Mark Ruffalo como Professor Hulk e Tim Roth como o Abominável, um vilão que apareceu em O Incrível Hulk e Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis.

Mulher-Hulk chegará ao Disney+ em 18 de agosto.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.