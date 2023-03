Demolidor indica retorno de Luke Cage, após volta do Justiceiro

Demolidor do Disney+ trará inúmeros atores das séries da Netflix de volta, incluindo Charlie Cox (Demolidor), Vincent D’Onofrio (Rei do Crime) e Jon Bernthal (Justiceiro). Agora, parece que Luke Cage também pode dar as caras.

Fotos de placas de não estacione no Harlem com o título provisório do Daredevil: Born Again, “Out the Kitchen”, surgiram recentemente no Instagram.

Eles foram recebidos com vários comentários entusiasmados por devotos do MCU, alguns dos quais especularam que Cage (como o super-herói residente do bairro de Nova York) poderia aparecer no show.

Luke Cage foi interpretado por Mike Colter nas séries da Marvel da Netflix. Desde então, a Marvel Studios designou essas séries como “A Saga dos Defensores”, no entanto, seu status canônico dentro da atual continuidade do MCU não está claro.

O retorno do Homem sem Medo

Intitulada de Daredevil: Born Again, o reboot do Demolidor contará com 18 episódios e vai fazer parte da Fase 5 da Marvel, que começa com o filme Homem-Formiga 3. Por enquanto, não há detalhes sobre a trama.

Charlie Cox vai retornar como Matt Murdock, o Demolidor, enquanto Vincent D’Onofrio será o Rei do Crime, seu principal adversário.

A nova série do Demolidor terá os roteiristas Jill Blankenship e Grainne Godfree, ambos da série Arrow.

Blankenship trabalhou na série Naomi, enquanto Godfree já escreveu episódios de outras séries do Arrowverso, como The Flash e Legends of Tomorrow.

Daredevil: Born Again estreia em 2024 no Disney+.

