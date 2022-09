Demolidor: Série reboot pode ter retorno de amado personagem

O reboot do Demolidor pode ter o retorno de um amado personagem da série da Netflix.

Com os retornos de Charlie Cox no papel de Matt Murdock, e Vincent D’Onofrio como Rei do Crime, o seriado pode ver outro astro de volta.

Um novo rumor sugeriu a participação do ator Elden Henson como Foggy Nelson, amigo de Murdock que foi visto na série da Netflix (via CBR).

Segundo o insider DanielRPK, Henson pode ter assinado com o Disney+ para participar de Daredevil: Born Again, e reprisar seu papel.

O reboot não ganhou mais detalhes adicionais por parte da Marvel, e deve iniciar sua produção somente em 2023.

O retorno do Homem sem Medo

Intitulada de Daredevil: Born Again, o reboot do Demolidor contará com 18 episódios e vai fazer parte da Fase 5, a próxima da Marvel.

Charlie Cox vai retornar como Matt Murdock, o Demolidor, enquanto Vincent D’Onofrio será o Rei do Crime, seu principal adversário.

Daredevil: Born Again estreia em 2024, no Disney+.

