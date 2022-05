Demolidor vai ganhar nova série de TV pelo Disney+

Após o fim do contrato da Netflix com a Marvel, que resultou no cancelamento de séries queridas como Demolidor, Jessica Jones e Luke Cage, parece que tudo está finalmente se resolvendo para a volta desses programas.

O site Variety notificou nesta sexta-feira, 19 de maio, que uma nova série do Demolidor já está em desenvolvimento pelo Disney+, e que Matt Corman e Chris Ord estão a cargo do roteiro e produção executiva da novidade.

Continua depois da publicidade

Charlie Cox e Vincent D’Onofrio, astros da série da Netflix, deram as caras no Universo Cinematográfico da Marvel ao participarem do filme Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa e da série Gavião Arqueiro, respectivamente, retornando a seus papeis como Matt Murdock, o Demolidor, e Wilson Fisk, o Rei do Crime.

A participação dos atores da Netflix no MCU deu ainda mais força aos rumores de que os personagens poderiam voltar à ação em breve, e com o mesmo elenco.

No entanto, ainda não foi revelado se eles foram contratados para a nova série do Demolidor em desenvolvimento, deixando aos fãs apenas a esperança.

Mais informações devem ser divulgadas em um futuro não muito distante.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.