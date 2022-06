Depois de Legacies, The Vampire Diaries já tem outra derivada planejada

Por um tempo, parecia que Legacies encerraria o universo de The Vampire Diaries. No entanto, parece que outra série já está planejada.

A criadora da franquia, Julie Plec, apontou que mais uma derivada vai acontecer. Inicialmente os planos envolviam continuar Legacies até a estreia dessa nova, mas o seriado acabou sendo cancelado.

“Tínhamos um plano de manter a franquia no ar até o próximo capítulo, que existe em nossos cérebros, mas ainda não na página”, revelou Plec à EW.

“Haverá outra série”, acrescentou Plec. “Estamos um pouco tristes, vamos dar um tempo, mas sim, há mais ideias. Há mais a fazer”.

Mais detalhes sobre a nova série derivada ainda não foram divulgados. Vale apontar que a emissora CW pode optar por não encomendar a temporada completa da nova série, então ela pode não sair do papel.

Lançada em 2018, Legacies é uma das séries da CW que ampliam o universo de The Vampire Diaries, após o sucesso do spin-off The Originals.

Segundo sinopse, a série acompanha “Hope Mikaelson, descendente da linhagem mais poderosa de vampiros, lobisomens e bruxas, frequenta a Escola Salvatore para Jovens e Superdotados, um refúgio onde ela pode aprender a controlar suas habilidades e impulsos sobrenaturais.”

A série foi cancelada e sua quarta temporada será a última. O episódio final foi ao ar no dia 16 de junho.

No Brasil, Legacies está disponível na HBO Max.

