Depois de Sandman, Neil Gaiman quer adaptar HQ da Marvel para as telas

Sandman é uma das séries mais aguardadas do ano, mas Neil Gaiman não quer parar por aí. Durante a San Diego Comic-Con 2022, ele revelou querer que a Marvel adapte uma história em quadrinhos de sua autoria para o Cinema ou TV.

Durante o painel da série da Netflix, Gaiman revelou (via Discussing Film) ter perguntado sobre a Marvel acerca de uma adaptação de 1602 para o Cinema ou TV. Ele, no entanto, foi rejeitado pela antiga liderança do estúdio. Com Kevin Feige no comando agora, ele gostaria de adaptar os quadrinhos.

Marvel 1602 é uma minissérie da Marvel Comics em oito edições, que foi escrita por Neil Gaiman e desenhada por Andy Kubert.

A história acontece no ano 1602 no Universo Marvel. Os super-heróis apareceram quatrocentos anos antes da época atual.

Os principais personagens devem resolver o mistério por trás de sua própria existência, enquanto lidam com intrigas na corte da rainha Elizabeth. Na história vemos diversos heróis famosos da editora, sob outra ótica, como o Demolidor, Homem-Aranha, Quarteto Fantástico e mais.

Mais sobre Sandman

Os quadrinhos de Sandman tiveram autoria de Neil Gaiman. Ele é um dos principais produtores da adaptação publicada pela Vertigo Comics, selo da DC.

“Uma mistura de mitos modernos e fantasia sombria de Neil Gaiman que segue pessoas e lugares afetados por Morpheus, o Rei dos Sonhos, enquanto ele conserta os erros cósmicos – e humanos – que ele cometeu durante sua vasta existência”, diz a sinopse.

David S. Goyer escreve junto de Neil Gaiman, e Allan Heinberg é o showrunner da série, a mais cara da DC.

O elenco é composto por Tom Sturridge, Charles Dance, Boyd Holbrook, Vivienne Acheapong, Sanjeev Bhaskar, Gwendoline Christie, Davud Thewlis, entre outros.

Sandman chega ao catálogo da Netflix em 5 de agosto.

