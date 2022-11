Derivada de Game of Thrones sobre Jon Snow ganha notícia preocupante

Game of Thrones pode ter acabado na HBO, mas suas derivadas continuam a todo vapor. A Casa do Dragão caminha para sua segunda temporada, enquanto outras estão em desenvolvimento. Dentre elas, uma série sobre Jon Snow.

Depois de inicialmente negar qualquer plano de continuar a história original, a HBO aparentemente confirmou que uma sequência sobre Jon Snow está a caminho.

Continua depois da publicidade

No entanto, um vazamento recente pode ser ruim para quem espera que o novo programa resolva todos os nossos problemas com o final de Game of Thrones.

O fato de que a série existe é basicamente confirmado, mas além disso, sabemos muito pouco. Em uma entrevista recente, o ator de Jon Snow, Kit Harrington, negou qualquer conhecimento da continuação da série quando disse a Josh Horowitz da MTV: “A única coisa que vou dizer é que não sei nada”.

No entanto, como o Metro relatou recentemente, outra pessoa envolvida na série pode estar entregando detalhes. O veículo aponta para a página de créditos de Daniel West, que atuou como produtor executivo da minissérie de Harrington na HBO, Gunpowder, sobre Guy Fawkes.

Mas o interessante é que os créditos de West também incluíam uma “minissérie” “sem título” que está “em desenvolvimento” na “HBO”.

Poderia ser a série de Jon Snow? É definitivamente possível, embora possa facilmente ser algum outro projeto.

No entanto, o fato de West já ter removido o crédito do site sugere que pode ser exatamente o que pensamos. E supondo que seja esse o caso, isso significa que o seriado de Jon Snow é uma minissérie.

Para quem esperava que a HBO estivesse planejando uma continuação épica de Game of Thrones, isso é um pouco decepcionante.

Balde de água fria?

Há muito que a sequência de Jon Snow pode fazer em apenas uma ou duas temporadas, e a possibilidade de ser uma minissérie sugere que teremos um acompanhamento muito estreito focado nas aventuras do personagem no Norte.

Claro, ainda estamos animados com a perspectiva de ver mais de Jon Snow, mesmo que seja apenas uma minissérie. E se o programa for bem o suficiente, talvez isso leve a HBO a renová-lo por mais tempo ou lançar uma minissérie semelhante sobre outros personagens.

Ao menos, enquanto esperamos, podemos assistir A Casa do Dragão, disponível atualmente no HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.