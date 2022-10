Derivada de Supernatural revela como famosa tradição de Sam e Dean começou

The Winchesters gira em torno dos pais de Sam e Dean, passando-se antes dos eventos de Supernatural. A série derivada revelou como uma tradição dos irmãos começou.

Usar nomes de astros do rock como apelidos está entre as tradições mais amadas de Supernatural, com Sam e Dean homenageando uma ampla gama de músicos, de Ace Frehley e Gene Simmons (KISS) a Jimmy Page e John Paul Jones (Led Zeppelin).

Apesar de se basear na maioria das vezes no mundo do rock, os nomes falsos de Supernatural ocasionalmente se referem a filmes e TV (Hamill & Ford, Stark & ​​Banner, etc.) e até mesmo Castiel brinca com isso.

The Winchesters pode revelar de onde veio essa tradição. O segundo episódio de The Winchesters mostra John e Mary embarcando em sua primeira caçada juntos.

The Winchesters dá início à tradição de Supernatural

Quando chega a hora de entrevistar uma testemunha em potencial, Mary atribui a eles as identidades falsas Mick Fleetwood e Christine McVie – ambos membros do Fleetwood Mac. É um aceno divertido para Supernatural.

Certamente é muita coincidência que Mary e John usem músicos como inspiração para nomes falsos em The Winchesters e então, 30 anos depois, Sam e Dean repetem exatamente o mesmo truque em Supernatural.

John concorda com os nomes com relutância, mas está claramente se encolhendo o tempo todo. Embora seja possível que Mary tenha herdado a tradição de seu pai, Supernatural sugere o contrário. Sempre que Samuel vai caçar com seus netos na série original, ele recebe um nome relacionado à literatura ou política, e o próprio Samuel não cria os apelidos.

Talvez John Winchester tenha passado a tradição de sua esposa para seus filhos, mas na continuidade original de Supernatural , John não sabia sobre monstros antes de Mary morrer, ou não se lembra de saber sobre monstros antes de Mary morrer. Ele não deveria, portanto, saber sobre o truque do nome falso dela.

Dado o que The Winchesters revelou até agora, John deve ter subconscientemente lembrado os nomes das estrelas do rock de seus anos de caça esquecidos ao lado de Mary, ou Mary continuou usando o truque mesmo depois de se aposentar.

The Winchesters é exibida pelo HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.