Derivado de Game of Thrones teve perigo inusitado no set

Em entrevista com a Entertainment Weekly, o produtor Miguel Sapochnik revelou uma curiosidade interessante e inusitada sobre A Casa do Dragão, série derivada de Game of Thrones: o Trono de Ferro, mostrado na produção, é perigoso de verdade!

O produtor contou que havia uma preocupação no set de que alguém se machucasse com o Trono de Ferro.

Continua depois da publicidade

“Nós, literalmente, tivemos que cercar em volta depois de construirmos pela primeira vez. Algumas espadas ali são de verdade.”

“O Trono de Ferro é tão perigoso quanto é descrito nos livros”, disse o produtor da série derivada de Game of Thrones.

Nova produção da HBO

A Casa do Dragão é uma grande aposta da HBO. A série acontece vários anos antes de Game of Thrones, então além de ser um derivado, também é um prelúdio.

A exibição acontecerá pela HBO. No entanto, os episódios também estarão disponíveis pela HBO Max, serviço de streaming que está em alta.

A Casa do Dragão terá lançamento em 21 de agosto de 2022.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.