Descendentes 4 vai acontecer? Atriz diz o que pensa sobre futuro da franquia

A trilogia Descendentes da Disney foi um grande sucesso. Mas a perda devastadora do ator Cameron Boyce colocou o futuro da franquia em dúvida.

Descendentes tinha seu elenco principal formado por 4 astros de vários outros projetos da Disney: Dove Cameron, Sofia Carson, Cameron Boyce e BooBoo Stewart.

Continua depois da publicidade

Dove até podia ser o centro do grupo, e a atris principal, mas os fãs passaram a amar todo o elenco com o passar do tempo. Porém, o sucesso da franquia foi interrompido tragicamente, quando Boyce faleceu por conta de uma convulsão.

Descendentes 3 teve um tributo pós-créditos ao ator, e seus colegas de elenco continuam relembrando seu talento.

Outro baque em Descendentes foi o fato da atriz Dove Cameron não estar mais interessada em retornar para a franquia. Porém, pelo que parece, a Disney pode querer seguir com o projeto mesmo sem o elenco original.

Dove Cameron não quer mais saber de Descendentes

Desde o último filme de Descendentes, Dove Cameron repaginou sua carreira, chegando até a deletar suas antigas músicas quando lançou uma faixa reafirmando sua identidade como parte da comunidade LGBTQIA+.

Mas as alterações na carreira se provaram algo ainda maior que a mudança em sua estética e aos olhos do público. Dove também parece relutante em voltar a trabalhar com a Disney após a morte de seu colega de elenco.

A Hollywood life citou a artista sobre a morte de Boyce: “O que aconteceu foi incrivelmente doloroso para todos nós, e é algo de que nunca vamos nos recuperar.”

É como se a morte de Boyce tivesse cortado o último vínculo de Dove com a Disney: “Eu acho que a ideia de fazer outro filme, mesmo que seja nostálgico para todos nós, e também possa ajudar a nos curar em diversas formas, ainda parece super errado.”

Na época do ocorrido, Dove disse: “Poderia ir para qualquer lado, dependendo de como nós todos estamos nos sentindo. E eu acho que uma coisa linda que a Disney fez foi criar um espaço seguro para que o elenco esteja onde quiser. Eles cancelaram tudo quando Cameron faleceu, e eu sei que eles o que estiver em nossos melhores interesses, então, vamos ver.”

Depois disso, a atriz revelou: “Eu não acho que seria o mesmo sem todo o elenco original. Só seria diferente agora, e também, nós conseguimos. Nós contamos toda a história. Nós completamos isso.”

Mas a Disney parece pensar que a história ainda não acabou. A companhia anunciou que vai voltar a trabalhar na franquia Descendentes, o que parece não estar de acordo com o desejo do elenco original.

Descendentes 4 vai mesmo acontecer?

Em setembro, quando a Disney anunciou o retorno para um 4º filme de Descendentes, os fãs tiveram muitas perguntas sobre o projeto.

Os fãs podem ficar mais calmos sabendo que a companhia não vai reescalar os atores originais, pretendendo trazer uma nova história.

Entre os nomes confirmados no elenco do novo projeto, estão: China Anne McClain que deve retornar como Uma (filha da vilã Úrsula), que participou do 2º e 3º filme; Kylie Cantrall será Red, filha da Rainha de Copas; Dara Reneé será Chloe, filha da Cinderela.

O enredo deve envolver uma viagem e uma festa de nascimento, no estilo Bela Adormecida, mas detalhes específicos não foram revelados ainda.

Descendentes 4 deve iniciar suas filmagens em 2023, sem previsão de estreia na Disney+.

Sobre o autor Gabriel Soldeira