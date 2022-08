Descubra a idade de Penny no início e fim de The Big Bang Theory

The Big Bang Theory durou 12 temporadas e trouxe muitas mudanças em seus personagens centrais. Naturalmente, ao contrário de desenhos animados, eles envelheceram com a progressão dos anos. Veremos quantos anos Penny tinha no começo e no fim do seriado.

The Big Bang Theory foi exibido na CBS de 2007 a 2019, destacando as interações cômicas e sociais entre um grupo de físicos da CalTech e suas namoradas/esposas.

Ao longo das 12 temporadas do programa, Penny passa lentamente de querer ser atriz para ter uma carreira promissora como representante de vendas farmacêuticas.

Quando a série começa, The Big Bang Theory se passa no ano em que foi filmado, 2007. Na primeira temporada, logo no primeiro episódio, Penny divulga que é sagitariana e confirma com Sheldon na segunda temporada que ela não se formou em uma faculdade em sua cidade natal.

Mais tarde, o programa esclarece que seu aniversário é 2 de dezembro. Isso significa que Penny tem 21 anos no início de The Big Bang Theory, tornando-a a mais jovem de todos os personagens da série.

Quantos anos Penny tinha no fim de The Big Bang Theory

Assim sendo, no fim da série, Penny tem 33 anos, com ela revelando sua gravidez no final da série Big Bang Theory .

Dado que o intérprete de Penny, Kaley Cuoco, também estava na casa dos 30 anos quando The Big Bang Theory filmou a última temporada, é razoável acreditar que os showrunners espelharam a idade de Penny com a de Cuoco.

Ambas são sagitarianas e ambas tinham 33 anos quando a série exibiu seu episódio final em 16 de maio de 2019.

The Big Bang Theory está disponível no HBO Max.

