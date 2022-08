Descubra a idade de Sheldon no começo e fim de Big Bang Theory

É até difícil imaginar The Big Bang Theory sem Jim Parsons como Sheldon Cooper. No centro da trama, o personagem foi essencial para a condução da história e seu eventual desfecho. Muitos fãs se perguntam: qual é a idade de Sheldon? E quantos anos o personagem envelheceu do início ao final da sitcom?

“The Big Bang Theory conta a história dos cientistas geniais Sheldon e Leonard. Mas toda essa genialidade não os ajuda a interagir com as pessoas. Tudo muda quando uma beldade de espírito livre, chamada Penny, se muda para o apartamento vizinho”, afirma a sinopse da série.

Vale lembrar que The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também se destacou nas premiações mais importantes da indústria do entretenimento.

Explicamos abaixo tudo que os fãs de The Big Bang Theory precisam saber sobre a idade de Sheldon; confira.

Quantos anos tinha Sheldon no início de The Big Bang Theory?

The Big Bang Theory confirma que Sheldon – junto com a irmã gêmea Missy – nasceu em 26 de fevereiro de 1980, na cidade de Galveston, no Texas. Ou seja: o cientista é do signo de Peixes.

A trama da série, primordialmente, era ambientada em “tempo real”. Como a série estreou em 24 de setembro de 2007, Sheldon tem 27 anos na 1ª temporada.

O protagonista de Jim Parsons se formou no ensino médio com apenas 11 anos, completou o ensino superior aos 14 e recebeu seu primeiro doutorado aos 16.

A inteligência suprema de Sheldon permitiu o rápido desenvolvimento de sua carreira, mas também prejudicou seu crescimento pessoal e sua interação com colegas e amigos.

Qual é a idade de Sheldon no final de The Big Bang Theory?

Ao final de The Big Bang Theory, exibido em 16 de maio de 2019, Sheldon tinha 39 anos.

Nesse ponto, o personagem já estava casado com Amy há cerca de um ano. Juntos, os personagens ganharam o Prêmio Nobel pela teoria da Super-Assimetria.

Durante os 12 anos de The Big Bang Theory, Sheldon se tornou uma pessoa mais agradável e entrou para a história como um verdadeiro ícone da cultura pop.

Qual é a idade de Sheldon em Young Sheldon?

Devido ao enorme sucesso na TV, The Big Bang Theory ganhou um spin-off sobre a infância de Sheldon.

Batizado de Young Sheldon (Jovem Sheldon), o derivado traz Iain Armitage (Big Little Lies) como protagonista.

A 1ª temporada da série, exibida em 2017, é ambientada em 1989. Ou seja: no início de Young Sheldon, o protagonista tem 9 anos de idade.

No Brasil, The Big Bang Theory e Young Sheldon estão disponíveis no catálogo do HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.