Desejo Obsessivo: Richard Armitage improvisou cena infame do travesseiro

Desejo Obsessivo tem dado o que falar na Netflix, seja pela cena de nudez frontal, ou pela infame sequência do travesseiro, que atraiu a atenção dos espectadores. Curiosamente, Richard Armitage improvisou essa segunda sequência, que perturbou qualquer um que já tenha ficado em um hotel.

“Uma aventura proibida entre um respeitado cirurgião e a noiva do filho acaba virando uma obsessão que ameaça mudar suas vidas para sempre”, diz a sinopse de Desejo Obsessivo na Netflix.

Além de Richard Armitage (O Hobbit) e Charlie Murphy (Peaky Blinders) nos papéis principais, o elenco de Desejo Obsessivo conta também com Indira Varma (Game of Thrones) e Rish Shah (Ms. Marvel).

Mostramos abaixo como Richard Armitage improvisou uma das cenas mais famosas de Desejo Obsessivo; confira!

Cena do travesseiro em Desejo Obsessivo dá o que falar na web

A famosa cena do travesseiro acontece no 2º episódio da 1ª temporada de Desejo Obsessivo. No capítulo em questão, William e Anna continuam o affair enquanto a personagem vive um relacionamento com Jay, o filho do cirurgião.

Sem saber desse affair, Jay decide levar Anna em uma viagem romântica a Paris. William, é claro, segue o casal, e não demora a fazer sexo com Anna em uma viela perto do hotel.

No entanto, Anna não gosta nada dessa aparição surpresa. Afinal de contas, de acordo com as regras que eles estabeleceram, é Anna quem deveria decidir quando e como os amantes se encontrariam.

Junto com Jay, Anna decide voltar para Londres mais cedo, e aí, William se hospeda no mesmo quarto que o filho e a nora passaram a viagem. É aí que as coisas ficam estranhas.

William começa a “farejar” o quarto de hotel, buscando pelo cheiro de Anna. O protagonista encontra um travesseiro com o aroma da amante, e aí, performa um ato de “prazer solitário” no quarto.

A série erótica mostra o ator de O Hobbit assumindo o papel de William, que cobiça a noiva de seu filho, interpretada por Charlie Murphy, e desencadeia um lado irracional enquanto forja segredos para começar um caso tumultuado – com consequências fatais.

Falando sobre filmar essa cena, ele disse ao Metro: “Foi realmente inesperado porque foi escrita como uma cena bem diferente. Havia um lenço de papel com a marca do batom dela, que achamos que não necessariamente funcionaria”.

“Eu estava realmente consciente de que não deveria ser de forma alguma cômica, então nós meio que deixamos isso bem aberto e foi um pouco de improvisação, na verdade”, continuou o ator. “Charlie tinha – sem que eu soubesse – pulverizado seu perfume, que ela estava usando durante toda a filmagem, em diferentes partes da cama e eu senti isso, e foi aí que a cena veio à mente. Mas a gravação não foi muito planejada, na verdade”.

Você já pode conferir todos os episódios de Desejo Obsessivo na Netflix.

