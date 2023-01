Dexter: New Blood é cancelada após 1 temporada

Dexter: New Blood, o revival de Dexter, foi cancelado e não terá uma 2ª temporada. A informação é do TV Line.

No entanto, uma série derivada, focada em um jovem Dexter, está sendo desenvolvida.

A decisão de não avançar com a segunda temporada chega a ser uma surpresa, tendo em vista que Dexter: New Blood foi a série mais assistida da história do canal pago americano Showtime, tendo em média 8 milhões de espectadores por episódio.

Mas, como relatado pelo TV Line, esta não é o fim da franquia. O Showtime – que em breve se fundirá com a Paramount + – está explorando uma série de novas iterações de Dexter, incluindo uma série prelídio centrada em uma versão jovem do anti-herói.

Dexter: New Blood está disponível no Brasil pela Paramount +.

