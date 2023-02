Dexter terá série derivada focada em Trinity Killer

O canal pago americano Showtime está desenvolvendo uma série derivada de Dexter, focada no assassino Trinity Killer. As informações são do The Wall Street Journal.

No final do mês passado Dexter: New Blood, o revival de Dexter, foi cancelado após sua 1ª temporada, mas de acordo com a publicação, o canal planeja explorar o universo de Dexter com spin-offs sobre as origens de personagens famosos da série. Um seriado focado no jovem Dexter também está em vista.

Interpretado por John Lithgow, o Trinity Killer, também conhecido como Arthur Mitchell, foi um dos maiores vilões de Dexter e serviu como o principal antagonista da 4ª temporada.

Mitchell acabou sendo morto por Dexter no final da temporada, mas não antes de Trinity ser capaz de matar a esposa de Dexter, Rita (Julie Benz), o que impactou fortemente o resto da atração.

Trinity Killer retornou para um breve flashback durante o episódio 7 de Dexter: New Blood. Agora com o personagem de volta para sua própria série, o spin-off deve explorar sua infância traumática, incluindo a morte de sua família, e sua trajetória para se tornar um dos maiores assassinos da América.

Dexter: New Blood está disponível no Brasil pela Paramount +.

