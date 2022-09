Diário de um Gigolô terá 2ª temporada na Netflix? Veja

Erótica, ousada e repleta de reviravoltas, Diário de um Gigolô se tornou um surpreendente sucesso na Netflix. Produzida pela Telemundo, a série mexicana também se destaca por suas intensas cenas sensuais. Quem já conferiu os 10 episódios da 1ª temporada quer saber: a produção terá um segundo ano na plataforma?

“Um gigolô se envolve nos assuntos de família de uma cliente e quebra a principal regra do trabalho: não se apaixonar”, afirma a sinopse oficial de Diário de um Gigolô na Netflix.

O elenco de Diário de um Gigolô é liderado por Jesús Castro, da série Rainha do Sul, e conta também com Adriana Barraza (Arraste-me Para o Inferno), Victoria White (Em Busca de Frida) e Fabiola Campomanes (Meu Coração é Teu).

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre as possibilidades de uma 2ª temporada de Diário de um Gigolô na Netflix; confira.

Netflix renovou Diário de um Gigolô para a 2ª temporada?

Até o momento, a Netflix não deu o sinal verde para a produção de uma 2ª temporada de Diário de um Gigolô.

Porém, os fãs da série mexicana não precisam se desesperar: isso não significa que Diário de um Gigolô foi cancelada.

Normalmente, a Netflix demora de 2 semanas a 3 meses para revelar o destino de suas produções originais. Porém, a série mexicana não é um projeto exclusivo da plataforma.

Diário de um Gigolô, na verdade, foi produzida pela Telemundo, uma emissora americana que foca, primordialmente, na produção de séries e novelas para o público mexicano e latino.

Ou seja: a renovação ou cancelamento de Diário de um Gigolô não depende da Netflix, mas sim da Telemundo.

Por outro lado, a Netflix ainda pode comprar os direitos de produção de Diário de um Gigolô e assim, se tornar o novo lar da série.

Muitos fãs não sabem, mas o hit La Casa de Papel, por exemplo, teve suas primeiras temporadas produzidas pela emissora espanhola Antena 3.

Ao disponibilizar a série em seu catálogo internacional, a Netflix comprovou seu potencial de sucesso, e a partir daí, decidiu adquirir seus direitos de produção.

Sendo assim, o mesmo pode acontecer com Diário de um Gigolô. A Netflix utiliza duas métricas para definir o destino de seus projetos originais: audiência e custo de produção.

No quesito audiência, Diário de um Gigolô dá um verdadeiro show. A série não demorou nem 48 horas para garantir o Número 1 no Top 10 brasileiro, superando sucessos como Sandman e Café com Aroma de Mulher.

Seja como for, os brasileiros ainda terão que esperar um bom tempo para descobrir o destino de Diário de um Gigolô.

Enquanto isso, todos os episódios da 1ª temporada de Diário de um Gigolô estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.