Dinastia: Tudo sobre a temporada final na Netflix

Fãs de Dinastia podem comemorar: a 5ª (e última) temporada da série dramática já está disponível na Netflix. Os novos episódios fazem um ótimo trabalho ao encerrar a história da Família Carrington e desvendar os maiores segredos da trama. Como de costume, os espectadores podem aguardar muitas reviravoltas, segredos e traições.

Lançada originalmente em 2017, Dinastia é baseada na novela americana de mesmo nome, exibida nos anos 80. O revival é exibido pela emissora CW.

“Na alta sociedade de Atlanta, preservar a riqueza é sinônimo de jogar sujo. É o que acontece com duas famílias abastadas que disputam poder, prestígio e amor”, afirma a sinopse oficial de Dinastia na Netflix.

Revelamos abaixo tudo que os fãs de Dinastia precisam saber sobre a 5ª e última temporada da série na Netflix; confira.

Quem retorna na temporada final de Dinastia?

Dado o desfecho da 4ª temporada, a maioria dos integrantes do elenco principal retorna nos episódios finais de Dinastia.

O elenco principal da 5ª temporada de Dinastia é formado por Elizabeth Gillies (Fallon), Daniella Alonso (Cristal), Elaine Hendrix (Alexis), Rafael de la Fuente (Sammy Jo), Sam Underwood (Adam), Michael Michele (Dominique), Robert Christopher Riley (Michael), Sam Adegoke (Jeff), Maddison Brown (Kirby), Adam Huber (Liam), Eliza Bennett (Amanda) e Grant Show (Blake).

Os novos episódios também contam com a participação de Giovanni Gopradi (Roberto ‘Beto’ Flores), Rogelio T Ramos (Daniel Ruiz), Pej Vahdat (Dex Dexter) e Brett Tucker (Ben Carrington).

De que fala a 5ª e última temporada de Dinastia?

A 5ª temporada de Dinastia começa logo após os chocantes eventos do quarto ano – no qual Fallon leva um tiro de seu assistente apaixonado. Os primeiros episódios revelam o que aconteceu com a personagem e as consequências do ataque.

Enquanto isso, Blake assume a liderança na disputa pelo Senado da Georgia, graças aos planos mirabolantes da esposa Cristal.

Na temporada final, o relacionamento de Blake e Cristal também passa por grandes reviravoltas, principalmente após a personagem de Daniella Alonso assumir uma inédita posição de poder.

Alexis, por sua vez, está atrás das grades por um crime que não cometeu. Para libertar a mãe, Amanda também inicia uma perigosa jornada em busca da verdade (onde seu principal adversário é o irmão Adam).

Finalmente, Jeff Colby desiste de ir ao espaço, mas se envolve em um terrível conflito. Ao mesmo tempo, Dominique tenta expandir sua influência na indústria da moda.

5ª temporada de Dinastia já está na Netflix! Séria terá continuação?

Todos os 22 episódios da temporada final de Dinastia estão disponíveis na Netflix. A 5ª temporada chegou à plataforma em 24 de setembro (sábado).

Em 12 de maio de 2022, a CW anunciou que a 5ª temporada de Dinastia seria a última. Logo, a série não terá uma continuação. O episódio final foi exibido em 16 de setembro.

Você já pode conferir a temporada final de Dinastia na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.