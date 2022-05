Diretor comenta futuro do Cavaleiro da Lua no MCU

A primeira temporada de Cavaleiro da Lua chegou ao fim no Disney+ e parece que nem mesmo o diretor e produtor executivo da série, Mohamed Diab, sabe muito bem qual é o futuro do personagem no Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

Assim como o astro Oscar Isaac, Diab está no escuro em relação ao futuro do personagem, mas acredita que o Cavaleiro da Lua terá mais aventuras, sejam em filmes (solo ou não), ou em uma possível segunda temporada.

‎”Se você me perguntar, eu diria que o Cavaleiro da Lua está aqui para ficar”, explicou Diab (via ComicBook). “Ele é um personagem interessante. Se você é da Marvel, eu acho que a decisão inteligente de negócios é mantê-lo. O negócio é que a Marvel não é tradicional. Se você tiver sucesso, não significa que você vai ter uma 2ª temporada. A propósito, estou no escuro sobre isso. Não faço ideia. Estou pensando como um homem de negócios agora”.

“Mas eu acho que eles vão ficar. Talvez seja um filme. Talvez seja uma jornada como o que aconteceu com ‎‎WandaVision. ‎‎ Eu gostaria que um dia, se houvesse uma expansão, eu faria parte dela. Terminamos de uma forma que parece um começo. Você vê Mark e Steven se tornando uma nova dinâmica, os dois em um corpo. Nós vemos Jake. ‎‎Você vê o Escaravelho Escarlate, que poderia ser um super-herói ou não‎‎. Coisas muito interessantes”, continuou o diretor.

Cavaleiro da Lua no Disney+

“Cavaleiro da Lua acompanha Steven Grant, um gentil e educado funcionário de uma loja de souvenir, que é atormentado com apagões e memórias de outra vida. Steven descobre que tem transtorno dissociativo de identidade e divide o corpo com o mercenário Marc Spector. À medida que os inimigos de Steven/Marc se voltam para eles, ambos devem navegar em suas complexas identidades enquanto mergulham em um mistério mortal entre os poderosos deuses do Egito”, diz a sinopse oficial da série.

Cavaleiro da Lua conta com Jeremy Slater como showrunner. Ele escreveu o filme de Death Note da Netflix, o Quarteto Fantástico de 2015 e alguns episódios de The Umbrella Academy.

O elenco é formado por Oscar Isaac, Ethan Hawke, Gaspard Ulliel, F. Murray Abraham, May Calamawy, Fernanda Andrade, Ann Akinjirin, Díana Bermudez e Sofia Danu. Ao todo, a série terá seis episódios.

A primeira temporada de Cavaleiro da Lua está disponível no Disney+.