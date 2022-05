Diretor de Demolidor assume série de Arnold Schwarzenegger

Phil Abraham, diretor de Demolidor e vencedor do Emmy, foi contratado para produzir e dirigir o episódio piloto da nova série estrelada por Arnold Schwarzenegger.

O projeto, ainda sem título definido, será uma comédia de ação a ser lançada pela Netflix. Nela, Arnold Schwarzenegger e Monica Barbaro interpretam pai e filha, que descobrem que trabalham secretamente como agentes da CIA há anos.

“Eles percebem que todo o seu relacionamento foi uma mentira e que realmente não se conhecem. Forçados a se unirem como parceiros, a série aborda a dinâmica familiar universal em um cenário global de espiões, ação e humor”, diz a sinopse divulgada pelo Deadline.

Além de Demolidor, Phil Abraham já dirigiu episódios de Os Defensores, Orange Is the New Black, GLOW, The Killing, Ozark, The Sopranos, Breaking Bad, Mad Men, Sons of Anarchy e The Walking Dead.

