Diretor de John Wick revela se comandaria reboot do Demolidor

O diretor de John Wick, Chad Stahelski, revelou se comandaria a série reboot do Demolidor.

Daredevil: Born Again contará com o retorno de Charlie Cox ao papel do Homem sem Medo, enquanto Vincent D’Onofrio será o Rei do Crime.

Após Stahelski revelar que Blade era o único projeto na Marvel que ele gostaria de dirigir, o cineasta abordou a possibilidade de comandar a série (via ComicBook).

“No que diz respeito ao Demolidor, é a mesma coisa. É como se eu tivesse sido solto da coleira literalmente por nove anos, fazendo o que eu quisesse”, disse.

Ao que parece, o diretor se desviou da possibilidade de poder dirigir a série, visto que Blade ainda seria seu único interesse.

Charlie Cox como Demolidor

O retorno do Homem sem Medo

Intitulada de Daredevil: Born Again, o reboot do Demolidor contará com 18 episódios e vai fazer parte da Fase 5, a próxima da Marvel.

Charlie Cox vai retornar como Matt Murdock, o Demolidor, enquanto Vincent D’Onofrio será o Rei do Crime, seu principal adversário.

Daredevil: Born Again estreia em 2024, no Disney+.

