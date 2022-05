Diretor de Ms. Marvel compara heroína ao Homem-Aranha

A estreia de Ms. Marvel se aproxima no Disney+, chegando a ter as primeiras reações publicadas, e parece que o diretor, Adil El Arbi, compara o programa à jornada do Homem-Aranha no Universo Cinematográfico Marvel.

El Arbi compartilhou sua esperança de que o arco de personagem de Kamala Khan no MCU eventualmente corresponda ao do Cabeça de Teia, em uma entrevista ao GamesRadar +.

“Da mesma forma que você vê Tom Holland evoluindo como Peter Parker, isso é o que buscamos fazer”, disse ele. “Para nós, pessoalmente, Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa é uma obra-prima. A meta agora é muito alta. Isso apenas nos inspira e também às outras pessoas envolvidas em Ms. Marvel, a pensar ‘O que pode fazemos para tentar alcançar esse objetivo um dia?'”.

Ms. Marvel apresentará a personagem Kamala Khan (Iman Vellani), uma paquistanesa-americana de 16 anos que é fã super-heróis, principalmente da Capitã Marvel, e acaba recebendo poderes parecidos ao de sua heroína preferida.

A série é ainda um esquenta para The Marvels, que mostrará Kamala se unindo a Carol Danvers (Brie Larson) e Monica Rambeau (Teyonah Parris) nos cinemas.

Ms. Marvel estreia em 8 de junho no Disney+.

