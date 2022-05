Diretor de Stranger Things 4 fala sobre cenas com Robert Englund

Shawn Levy, de O Projeto Adam, também assina a direção de alguns episódios de Stranger Things. Responsável pela icônica cena das luzes de Natal da primeira temporada, o cineasta também foi a mente por trás das cenas com o astro Robert Englund na 4ª temporada da série.

Em entrevista recente à EW, Shawn Levy falou sobre suas inspirações para a cena em que Robin e Nancy entrevistam Victor Creel para descobrir informações sobre Vecna e, além de O Silêncio dos Inocentes, o próprio A Hora do Pesadelo, estrelado por Englund, também foi sutilmente referenciado neste momento impactante da nova temporada da série.

Ele diz: “Há um close dele arranhando a mesa de sua cela. Está implícito que ele fez isso por tanto tempo que a mesa de linóleo está desgastada pelo arranhar da ponta de seus dedos”, diz Levy, revelando que este detalhe é uma alusão às lâminas de metal afiadas de Freddy Krueger, seu personagem no filme de terror.

Aliás, a própria presença de Englund na 4ª temporada de Stranger Things revela como A Hora do Pesadelo é uma grande referência para esta fase da série. “O design e as capacidades malignas de Vecna ​​são claramente descendentes de Freddy Kruger”, confirma Levy sobre o novo vilão do Mundo Invertido.

Na entrevista, Levy também revelou uma curiosidade dos sets: “Quando os Duffers dirigem, não há necessidade de eu ir ao set. E quando eu dirijo, não há necessidade de os irmãos virem ao set. Temos uma confiança implícita em nossos cinemas. Mas o dia em que filmei com Robert foi uma das poucas vezes em que os Duffers fizeram questão de vir ao set apenas para se divertir e falar coisas nerds com Robert England. Em breve estarei liberando meu tesouro de bastidores fotos das filmagens da 4ª temporada, e uma das minhas favoritas é de Matt e Ross Duffer conversando com Robert England enquanto usam camisetas de Freddie Kruger.”

Stranger Things 4 – Volume 1 já está disponível na Netflix. O Volume 2 chega no dia 1º de julho ao streaming.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.