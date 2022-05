Diretor de WandaVision fará série de Godzilla

De acordo com a Variety, o diretor Matt Shakman, que trabalhou em WandaVision, foi contratado para a série do MonsterVerse da Legendary Pictures, que deve ter o envolvimento de Godzilla e outros monstros clássicos.

Matt Shakman será o diretor dos dois primeiros episódios, enquanto também assume o papel de produtor executivo.

Por enquanto, o projeto ainda não recebeu um título oficial. Sabe-se, no entanto, que o lançamento acontecerá através do Apple TV+, o serviço de streaming da Apple.

A nova série faz parte do mesmo universo de Godzilla vs Kong e de outros projetos do MonsterVerse. Outros detalhes devem ser revelados em breve.

Existem rumores de que o elenco da série pode contar com Wyatt Russell, de Falcão e o Soldado Invernal, e Kurt Russell, de O Enigma de Outro Mundo.

Ainda não há uma data de lançamento para a série do MonsterVerse no Apple TV+.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.