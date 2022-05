Diretora compara Obi-Wan Kenobi a Logan e Coringa

A estreia de Obi-Wan Kenobi se aproxima no Disney+ e a diretora Deborah Chow fez uma comparação bastante ousada, dizendo que a série é a versão Star Wars de Logan e Coringa.

Para Chow, o seriado é um drama focado na construção de personagens, na veia do filme com Hugh Jackman e do longa-metragem com Joaquin Phoenix.

Continua depois da publicidade

“Acho que fiquei mais empolgada em ter a oportunidade de fazer uma história baseada em personagens, de maneira semelhante – é um tom diferente – mas algo como Coringa ou Logan, onde você tira um personagem de uma grande franquia e então você realmente tem o tempo necessário e você vai muito mais fundo com o personagem”, disse a diretora ao Total Film.

“Então, isso para mim parecia muito emocionante para se fazer em Star Wars“, continuou Chow.

A série se passa entre os episódios III e IV e mostrará o Mestre Jedi em exílio em Tatooine, enquanto toma conta de Luke Skywalker, à distância.

Obi-Wan Kenobi estreia em 27 de maio no Disney+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.