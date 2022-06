Diretora de Loki indica futuro de Kang no MCU

Uma das grandes surpresas da primeira temporada de Loki é a aparição de Jonathan Majors como Aquele que Permanece, variante de Kang. A diretora Kate Herron falou sobre o futuro do vilão no Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

O Playlist conversou com Herron, que discutiu sua experiência trabalhando no popular seriado do MCU. Quando perguntada sobre trabalhar com Majors, a diretora compartilhou que foi um prazer vê-lo desenvolver o personagem e revelou que o público verá mais de Kang, o Conquistador no futuro.

“Foi incrível trabalhar com Majors. Ele é um ator fantástico e honestamente me senti como se filmasse uma peça. O que foi muito divertido”, disse a diretora.

“Foi um privilégio ver um ator incrível encontrar esse personagem porque vai continuar a ser um personagem incrível”, acrescentou.

Loki tem uma temporada disponível no Disney+.

