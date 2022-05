Diretora de Loki responde produtor de Doctor Who que criticou sua bissexualidade

Recentemente, o showrunner de Doctor Who, Russell T. Davies, criticou a forma como a Marvel abordou a bissexualidade de Loki (ou pansexualidade). A diretora da série do Disney+, Kate Herron, respondeu essa crítica.

Davies foi responsável pelo revival da série de viagem no tempo em 2005 e foi encarregado da vindoura 14ª temporada (e do especial de 60 anos). Ele apontou que, após a revelação de Loki ser bissexual, a Marvel não tocou mais no assunto.

Herron conversou com a Variety e disse não necessariamente discordar do showrunner de Doctor Who em princípio, mas espera que a série do Disney+ lide mais com esse lado do personagem futuramente.

“Eu não discordo que deve haver histórias maiores sendo contadas, mas – e acho que ele tem direito à sua opinião – estou muito orgulhosa do que fizemos no programa”, diz Herron. “Russell é um herói meu, mas como eu disse, espero que tenhamos pelo menos aberto a porta e que mais histórias venham”

Davies, um homem gay, fez carreira contando histórias sobre a comunidade LGBTQ+, desde a criação Queer as Folk em 1999 até It’s a Sin, de 2021, enfrentando a crise do HIV/AIDS.

Ele levou isso com ele para Doctor Who e sua série spinoff Torchwood, que ele descreveu uma vez como “um programa muito bissexual” com um personagem principal bissexual em Jack Harkness, interpretado por John Barrowman.

A primeira temporada de Loki está disponível no Disney+. Já Doctor Who pode ser assistida pelo Globoplay.

