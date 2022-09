Diretora de Mulher-Hulk ficou desconfortável com ESSA cena

O episódio mais recente de Mulher-Hulk mostrou mais da vida amorosa de Jennifer Walters, com a personagem finalmente feliz. Porém, as mudanças ao longo da história acabou criando uma decepção desconfortável, e a diretora Anu Valia sentiu isso nas gravações.

Valia falou com a Marvel.com sobre a experiência de embarcar na montanha-russa de sentimentos que vemos no episódio. No episódio anterior vimos Jen com um novo interesse amoroso chamado Josh [Trevor Slater].

No final do episódio 6 eles estão dividindo uma porção de batatas fritas, e no início do episódio dessa semana vemos eles em uma montagem digna de uma comédia romântica dos anos 2000, passando por vários encontros e momentos juntos. Mas mesmo tudo parecendo bem, a sensação de que algo vai dar errado foi algo que a diretora colocou intencionalmente alí.

Várias sutilezas foram colocadas por Valia, para que o episódio passasse a sensação de estar saindo com uma pessoa nova. A diretora disse que queria fazer as tomadas da forma mais tranquila possível, montando até uma playlist para colocar os atores no clima.

“Eu toquei música no meu celular. Eles dirigiram e eu estava no banco de trás. Era só nós três na cena. Era como se nós estivéssemos fazendo um filme diferente ou algo assim. Foi diferente, mas foi muito amável. Eu fiquei tipo, ‘Eu não acredito que isso é parte de Mulher-Hulk’. Foi uma experiência legal.”

A cena que deixou a diretora bem desconfortável

Conforme o episódio avança, e vemos aquela relação ser construída com todo esse carinho que a diretora demonstrou, descobrimos que Josh só queria a Mulher-Hulk o tempo todo.

Isso foi extremamente difícil de gravar para Anu Valia, a diretora declarou:

“Aquela cena foi bem perturbadora. E é uma cena curta. Quando estávamos filmando, foi como se, eu não quisesse fazer mais nenhuma gravação disso, estava me deixando tão desconfortável. Mas Trevor não poderia ter sido mais atencioso e gentil.”

Mulher-Hulk tem episódios novos toda 5ª feira no Disney+.

