Disney mudou plano para Obi-Wan Kenobi

O Disney+ já terminou de exibir a primeira temporada de Obi-Wan Kenobi na plataforma de streaming, mas você sabe que originalmente a série de seis episódios havia sido pensada como uma trilogia de filmes?

Stuart Beattie, roteirista do programa, falou sobre isso em entrevista recente ao The Direct, afirmando que o projeto inicial havia sido apresentado em 2016 e o que deveria ser o primeiro filme acabou se transformando na série, mas que o material do filme 2 ainda pode ser aproveitado em temporadas futuras.

Ele disse: “Então, quando apresentei minha história de Obi-Wan para a Lucasfilm, eu disse: ‘Na verdade, há três histórias aqui. Porque há três evoluções diferentes que o personagem precisa fazer para ir de Obi-Wan a Ben’, e o primeiro foi o primeiro filme, que foi a série, era: ‘Entregue-se à vontade da Força. Transporte sua vontade, entregue sua vontade. Deixe a criança em paz.'”

“Então, o segundo [filme] estava pensando sobre onde Kenobi termina. E um dos momentos mais poderosos e provavelmente mais poderosos de toda a história de Obi-Wan é aquele momento em que ele se sacrifica em Uma Nova Esperança. Ótimo momento, você sabe, faz você chorar. Mas, se você parar e pensar sobre isso, é uma coisa muito repentina, apenas lutar com um cara, ver Luke e dizer, ‘Eu vou morrer.’ Você sabe, isso para mim exigia premeditação. Isso exigia pré-aceitação de que isso iria acontecer…”

“É uma daquelas coisas universais com as quais todos lutamos, para chegar a um acordo com nossa própria mortalidade. Então, esse foi o segundo passo da evolução para mim, que Obi-Wan agora tem que aceitar sua própria mortalidade, de alguma forma em uma profecia, ou Qui-Gon dizendo a ele: ‘Chegará um momento em que você terá que sacrificar você mesmo para o bem,’ E então [Obi-Wan] disse, ‘O quê? Não, não, não, não, eu estou aqui para ajudar… eu não posso, não.’ E leve-o até o ponto em que Obi Wan aceitou a ideia de que ele vai morrer, e que ele vai morrer voluntariamente em um momento crucial, e você saberá quando esse momento se apresentar.”

“Em [Uma Nova Esperança], você entende. Ele está reconhecendo que já esteve nesta jornada, e está esperando por este momento, e é assim que ele é capaz de fazê-lo tão facilmente. Fazer isso e morrer. Então, para mim, foi a segunda evolução, o segundo filme, a segunda história. Então, para mim, se eu tiver algo a ver com a segunda temporada de Obi Wan, essa é a evolução do personagem que eu o levaria. Isso, para mim, é realmente interessante. E como eu disse, universal.”

A série segue a vida do amado jedi Obi-Wan Kenobi dez anos depois dos eventos de Star Wars: A Vingança dos Sith.

Assim, os fãs saberão o que acontece com Kenobi até a trilogia clássica. O mesmo vale para Darth Vader, uma vez que o vilão pode ser visto em formação durante a nova série de Star Wars.

Obi-Wan Kenobi já está em exibição no Disney+.

