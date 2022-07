Disney não deixa mais Os Simpsons tirar sarro DESSE personagem

Os Simpsons já tirou sarro de inúmeros personagens e personalidades da vida real. Desde a compra da Fox pela Disney, no entanto, há um ícone em específico que o famoso desenho animado não pode mais chegar perto.

Embora alguns episódios de Os Simpsons tenham sido controversos , a série também é conhecida por entrar em conversas culturais relevantes.

Por exemplo, Os Simpsons recentemente apresentou uma paródia bastante atrevida de Bridgerton, da Netflix. Se for popular, há uma forte chance de que a sala de roteiristas de Os Simpsons tentar criar uma paródia.

Antes da compra da 20th Century Fox pela Disney, o estúdio por trás de Os Simpsons, frequentemente zombava da imagem de Mickey Mouse e da Disney. Bart notavelmente usa orelhas de rato no filme de Os Simpsons e se referia a si mesmo como um “mascote de uma corporação do mal”.

Alguns anos depois, no episódio da 26ª temporada The Man Who Came To Be Dinner, a família visita “Diz-Nee-Land” para uma desastrosa viagem em família. Estes são apenas alguns casos em que a série parodiou a Disney sem consequências.

Agora que a Disney é dona de Os Simpsons, a empresa-mãe está cantando uma música diferente. Embora as paródias não estejam fora dos limites, há um personagem sagrado que não receberá o tratamento satírico.

Fora dos limites

Para comemorar o segundo aniversário do lançamento do Disney+, o estúdio lançou um curta-metragem comemorativo.

Intitulado Os Simpsons em Plusniversário, o filme autoconsciente mostra personagens icônicos da Disney como Sininho, Cinderela e Patolino na Taverna do Moe. Homer Simpson tenta entrar na festa, mas não é permitido devido à sua suposta falta de popularidade no serviço de streaming. Eventualmente, Pateta convida o patriarca Simpson como seu acompanhante.

Apesar da infinidade de personagens presentes, muitos podem ter notado uma ausência notável. Parece que Moe esqueceu completamente de enviar um convite para o Mickey Mouse. No entanto, há realmente uma história muito mais interessante acontecendo nos bastidores.

De acordo com The Motley Fool (via Looper), a Disney fez um grande esforço para proteger seus personagens ao longo dos anos.

De fato, antes da compra da Fox pela empresa, muitos especulavam que a Disney perderia sua imagem limpa como resultado da aquisição (via Los Angeles Times ). Até o Disney+ se tornar o lar dos programas da Marvel da Netflix, o Disney+ nos Estados Unidos apresentava apenas projetos que eram PG-13.

Então, como Pateta, um amado personagem adjacente ao Mickey Mouse, conseguiu beber com o personagem animado mais notório da Fox?

Quando a Variety conversou com o produtor veterano de “Os Simpsons”, Al Jean, o canal confirmou que o Pateta beber não era um problema, já que o personagem é um adulto com filhos.

Por que o Mickey não apareceu? A Disney tornou o personagem real fora dos limites para o curta. No entanto, a equipe de Os Simpsons surgiu com uma maneira alternativa de acenar para o personagem icônico, retratando Bart em uma fantasia de Mickey Mouse.

Jean brincou: “Mickey na verdade não existe, então temos Bart interpretando Mickey e dizendo a todos para voltarem ao trabalho”.

Os Simpsons está disponível no Disney+ e no Star+.

