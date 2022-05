Disney+ faz bela homenagem em pôster ilustrado de Ms. Marvel

A Marvel divulgou um novo pôster de Ms. Marvel, vindoura série do Disney+, que chegará à plataforma de streaming em junho.

O arte foi criada pela designer Shehzil Malik e compartilhada no Twitter oficial da série do Disney+. Nele vemos a heroína com uma lua entre as mãos, com escritas árabes nela, simbolizando a origem muçulmana da personagem.

Visual da Ms. Marvel é revelado em pôster psicodélico da série no Disney+

‎”Que este Eid traga força, amor e luz. ‎‎ ‎‎Ms. Marvel, uma série original da Marvel Studios, começa a ser transmitida em 8 de junho”, diz o tuite.

O pôster foi divulgado em razão do Eid al-Fitr, uma celebração muçulmana que marca o fim do jejum do Ramadã.

Veja abaixo.

May this Eid bring strength, love, and light. #EidMubarak



Ms. Marvel, an Original series from Marvel Studios, starts streaming June 8 on @DisneyPlus. 🎨 by @shehzilm. pic.twitter.com/OdIigb1F89 — Ms. Marvel (@msmarvel) May 2, 2022

Mais sobre Ms. Marvel

Kamala Khan é conhecida como a maior fã da Capitã Marvel. De forma inesperada, a menina ganha poderes por meio de um bracelete e começa a atuar contra o crime.

Ms. Marvel será estrelada por Iman Vellani. Ela também estará em Capitã Marvel: The Marvels, com Brie Larson.

Ms. Marvel chega ao Disney+ em 8 de junho de 2022.