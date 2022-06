Disney+ revela data de estreia da série do Groot; veja

Por meio do Instagram, o Disney+ anunciou a data de estreia de “I Am Groot”, série de curtas do Groot.

A produção chegará ao catálogo do Disney+ em 10 de agosto de 2022. Foi, também, divulgada uma nova imagem de “I Am Groot”.

Confira abaixo a postagem do Disney+ sobre “I Am Groot”.

“I Am Groot” terá episódios de curta duração, com o pequeno Groot se envolvendo nas mais diversas situações com novos e divertidos personagens.

Como mencionado anteriormente, “I Am Groot” chega ao catálogo do Disney+ em 10 de agosto de 2022.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.