Disney proibiu Selena Gomez de ser bissexual em Os Feiticeiros de Waverly Place

Os Feiticeiros de Waverly Place foi uma das séries mais queridas do Disney Channel. Agora, foi revelado que a personagem de Selena Gomez seria bissexual na série originalmente.

Gomez viveu Alex na série e teve vários interesses amorosos, incluindo Mason (Gregg Sulkin) e Dean Moriarty (Daniel Samonas), mas o roteirista chefe e produtor executivo do seriado, Peter Murrieta, gostaria de ter explorado um interesse amoroso feminino para ela com a introdução de Stevie Nichols (Hayley Kiyoko) na 3ª temporada.

“Fácil, fácil, fácil, fácil”, disse Murrieta no podcast “Wizards of Waverly Pod”, quando perguntado sobre qual enredo ele gostaria de ter explorado.

“Eu gostaria que pudéssemos ter jogado mais com o que era bastante óbvio para muitos de nós: a relação entre Stevie e Alex. Mas não fomos capazes naquele tempo… ficou bem claro para todos nós qual era essa relação. Isso teria sido divertido.”

Vale apontar que a Disney já barrou diversas vezes, no passado, relações entre personagens do mesmo gênero.

Romance poderia ter acontecido anos depois

Alex e Stevie se conheceram na detenção, mas Stevie só foi incluída em quatro episódios da série antes de ser cancelada.

“Se estivéssemos apenas alguns anos depois, talvez pudéssemos ter brincado com isso”, disse a co-apresentadora do podcast, Jennifer Stone, que interpretou a melhor amiga de Alex, Harper Finkle, no programa.

“A Disney fez isso! Eles tiveram [personagens LGBTQ]”, acrescentou Murrieta, referindo-se a programas do Disney Channel com personagens abertamente gays.

“Na época, não era possível”, disse ele sobre ter personagens LGBTQ na Disney. “Mas, chegamos o mais perto que pudemos. Quer dizer, estava bem perto. Estava praticamente lá.”

Gomez passou cinco anos, 106 episódios e um filme para a televisão como o rosto da franquia Os Feiticeiros de Waverly Place, que está disponível na netflix.

