Doctor Who: Veja as primeiras imagens de Jinkx Monsoon na série

Foram divulgadas as primeiras imagens de Jinkx Monsoon na nova temporada de Doctor Who. A vencedora da 5ª temporada de RuPaul’s Drag Race e All Stars 7 terá um papel significativo na série de ficção científica.

Jinkx aparecerá ao lado de Ncuti Gatwa, que interpreta o 15º Doutor, e sua nova companheira Ruby Sunday, vivida pela atriz Millie Gibson.

Recentemente, o showrunner de Doctor Who, Russell T Davies, comentou a entrada de Jinkx Monsoon na atração: “Em uma galáxia de cometas e supernovas, aqui vem a maior estrela de todas. Jinkx Monsoon está em rota de colisão com a TARDIS, e Doctor Who nunca mais será o mesmo”.

Jinkx também se manifestou: “Estou honrado, emocionado e totalmente empolgado por me juntar a Doctor Who! Russell T. Davies é um visionário e um roteirista brilhante – mal posso esperar para colocar a mão na massa com ele e a equipe! Espero que haja espaço na TARDIS para minha bagagem”.

Doctor Who retornará em novembro com um trio de episódios especiais para seu 60º aniversário, estrelados por David Tennant e Catherine Tate. Depois disso, Tennant e Tate passarão a bola para Gatwa e Gibson.

Veja teaser de Jinkx Monsoon apresentando seu traje na série, junto com fotos:

Here comes Jinkx… ⛈️

Jinkx Monsoon has landed and started filming for #DoctorWho! pic.twitter.com/1oSUTYSStm — BBC (@BBC) April 19, 2023

