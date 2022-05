Dois queridos personagens de The Vampire Diaries podem voltar em Legacies

Depois de Joseph Morgan indicar que retornaria como Klaus Mikaelson em Legacies, a sinopse do último episódio da série jogou mais lenha na fogueira, com evidências de que mais personagens de The Vampire Diaries aparecerão.

A descrição oficial de Just Don’t Be a Stranger, Okay?, que encerra a série derivada, promete “inesperadas, mas bem-vindas fontes de consolo” aos personagens (via Comicbook).

“BEM-VINDO A CASA – Hope (Danielle Rose Russell), Lizzie (Jenny Boyd), MG (Quincy Fouse), Kaleb (Chris Lee), Jed (Ben Levin), Cleo (Omono Okojie) e Alaric (Matthew Davis) refletem sobre os eventos recentes e o que vem a seguir para cada um deles”, começa a sinopse.

“Hope e Lizzie encontram consolo de fontes inesperadas, mas bem-vindas. Também estrelando Aria Shaghasemi e Leo Howard”, continua a sinopse.

Com isso, pode ser que Caroline Forbes e Klaus Mikaelson retornem na série.

No Brasil, Legacies está disponível no catálogo da HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.