Dom: A história real por trás da série do Prime Video

Os primeiros episódios da 2ª temporada de Dom já estão disponíveis no Prime Video! Para essa popular série brasileira, a Amazon optou pelo semanal de lançamento. Todos os capítulos devem chegar ao streaming até o dia 13 de abril. Enquanto isso, vale lembrar que a série de ação e suspense é inspirada em uma história real.

“O bandido gato, Pedro Dom, se torna o criminoso mais procurado do Rio de Janeiro. Após sua prisão, com diversos crimes e esquemas para todo lado, só lhe resta abandonar a sua identidade original e viver como outra pessoa para sobreviver”, descreve a sinopse da 2ª temporada de Dom.

Protagonizada por Gabriel Leone (Eduardo e Mônica), Dom conta também com Flávio Tolezani (O Outro Lado do Paraíso), Raquel Villar (Gabriela) e Isabella Santoni (Malhação: Sonhos) no elenco.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a história real da série brasileira Dom no Prime Video; confira!

Dom é inspirada em violenta história real no Prime Video

Você já pode assistir aos 3 primeiros episódios da 2ª temporada de Dom no Prime Video! Ao todo, o segundo ano contará com 7 capítulos, e todos eles serão lançados até o dia 13 de abril.

A trama de Dom é inspirada na história real de Pedro Machado Lomba Neto, um jovem de classe média alta que, nos anos 2000, se tornou um dos traficantes de drogas mais procurados do Rio de Janeiro.

Pedro ‘Dom’ nasceu em 1981, na capital carioca. Filho de um ex-policial de uma dona de casa, o jovem se envolveu no mundo das drogas ainda na adolescência, viciando-se em cocaína.

Com o objetivo de custear o vício, Pedro passou a roubar a própria família e trocar os itens de casa pelas drogas.

Devido à influência do pai na polícia do Rio de Janeiro, Pedro só foi preso em meados de 2001, após ser pego portando armas de fogo.

Diagnosticado como dependente químico, Dom foi liberado da cadeia. Na época, com medo da volta de Dom às ruas, sua própria mãe pediu que a Justiça convertesse a liberdade do filho em internação em clínica de reabilitação.

O pedido foi atendido, mas acabou saindo pela culatra. Na clínica, Dom acabou conhecendo traficantes de grande influência e formando com eles uma nova quadrilha, que começou a atuar em 2002, logo após sua liberação.

Com os companheiros de crime, Dom começou a assaltar as residências da elite carioca. Eventualmente, o grupo ficou conhecido no Brasil inteiro pelo excesso de violência. Em alguns crimes, a quadrilha chegou até mesmo a utilizar granadas.

A história de Pedro Dom terminou em 15 de dezembro de 2005, quando o criminoso foi morto durante um confronto com a polícia no Túnel Rebouças. Dom até tentou escapar, mas foi baleado e morreu no hospital.

A série brasileira Dom está disponível no Amazon Prime Video.

