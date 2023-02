DOM: Pedro vira um monstro no trailer da 2ª temporada

O Prime Video divulgou o trailer da segunda temporada de DOM, série brasileira de sucesso na plataforma de streaming.

O drama é inspirado na história real de Victor (Flavio Tolezani), um policial que dedicou toda a sua vida à guerra contra as drogas, e tem um filho, Pedro (Gabriel Leone), dependente químico que se tornou um dos maiores criminosos do Rio de Janeiro, passando a ser conhecido como Pedro Dom.

Isabella Santoni, Filipe Bragança, Raquel Villar, Ramon Francisco e Digão Ribeiro completam o elenco de DOM.

A série, que estreou em 2021, é uma criação do falecido diretor Breno Silveira (Dois Filhos de Francisco), que dirigiu a segunda temporada antes de sua morte.

A 3ª temporada, que começou a ser filmada, será dirigida por Adrian Teijido (Narcos) e Vellas e servirá como um final selvagem para uma história de crime, violência e família.

Veja o trailer, abaixo.

Mais sobre Dom

“Um pai que vive para combater as drogas. Um filho que vive se entregando a elas. Dois lados da mesma moeda. Victor é um policial que lutou contra o tráfico de cocaína durante toda sua vida. Seu filho é um dependente químico que se tornou um dos mais procurados assaltantes do Rio de Janeiro, o Pedro Dom. Será o amor de um pai suficiente para salvar a vida do filho?”, diz a sinopse de Dom.

A série do Amazon Prime Video foi criada por Breno Silveira e foi baseada no livro de Tony Bellotto. Higia Ikeda, Fábio Mendes, Carolina Neves e Marcelo Vindicato também trabalham como roteiristas.

O elenco conta com Gabriel Leone, Flávio Tolezani, Filipe Bragança, Raquel Villar, Mariana Cerrone, Digão Ribeiro, Laila Garin, Josh Petersdorf e Isabella Santoni.

A primeira temporada de Dom está disponível no Amazon Prime Video. A segunda chega em 17 de março ao streaming.

