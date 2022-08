Dos criadores de Golpista do Tinder: Nova série deixa fãs da Netflix chocados

Lançado em fevereiro de 2022, O Golpista do Tinder se tornou um verdadeiro fenômeno na Netflix. Além de conquistar sólidos números de audiência, a história de Simon Leviev provocou grandes discussões nas redes sociais. Agora, os criadores do hit retornam à plataforma com o documentário Desastre Total: Woodstock 99.

Recomendado para maiores de 16 anos, Desastre Total: Woodstock 99 tem apenas 3 episódios. Ou seja: a série é perfeita para uma maratona de fim de semana.

A produção documental aborda a caótica história do “Woodstock de 99”, um festival que durou apenas 3 dias, mas terminou com um cenário apocalíptico.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre Desastre Total: Woodstock 99 na Netflix; confira.

Conheça Desastre Total: Woodstock 99 na Netflix

Se você deseja conferir uma análise completa (e profunda) sobre o Festival Woodstock 99, Desastre Total é a opção perfeita

A nova série da Netflix reúne informações de diversos documentários sobre o festival e as mistura com entrevistas com participantes, organizadores e especialistas.

Realizado em 1999, o “novo Woodstock” começou com as melhores intenções, mas descambou para o completo caos em um dos momentos mais conturbados do final do século XX.

Desastre Total: Woodstock 99 conta com 3 episódios (de 45 a 51 minutos) em sua primeira temporada. Cada um deles foca em um dia diferente do festival.

A estratégia narrativa dá certo, oferecendo ao público um olhar dinâmico, cronológico e cativante sobre o que realmente aconteceu em Rome, Nova York, entre 22 e 25 de julho de 1999.

“O festival de Woodstock de 1969 prometia paz e música. Mas na edição de 1999 foram dias de tumulto, violência e danos reais. Por que tudo deu tão errado?”, questiona a sinopse oficial de Desastre Total na Netflix.

A história do Woodstock de 1999 se assemelha à do Fyre Festival – um evento furado que também virou tema de documentário na Netflix.

Um dos aspectos mais fascinantes de Desastre Total é a maneira como a série aborda os eventos de Woodstock 99.

Os três episódios mostram tudo que aconteceu no festival, analisando minuto a minuto como o evento se transformou em uma assustadora selvageria.

Além de levar os espectadores “para dentro do festival”, a série documental faz um ótimo trabalho ao se diferenciar de outros documentários sobre o tema (como Woodstock 99: Paz, Amor e Ira, lançado em 2021 pela HBO).

Em Desastre Total: Woodstock 99, os assinantes da Netflix podem conferir entrevistas com participantes, organizadores, jornalistas e vários artistas que se apresentaram no evento. Jonathan Davis, o vocalista da banda Korn, é um dos entrevistados.

Mas atenção: por cenas de nudez explícita, violência e uso de drogas, a série documental é recomendada para maiores de 16 anos.

Desastre Total: Woodstock 99 já está disponível na Netflix. Veja abaixo o trailer.

