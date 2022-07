Dragon Ball Z inspirou grande momento de Ms. Marvel

Alerta de spoilers

Ms. Marvel pode não ter muito a ver com Dragon Ball Z na superfície, mas um momento crucial da primeira temporada da série do Disney+ foi inspirado no famoso anime.

O primeiro ano da série acabou, trazendo algumas chocantes revelações, após ter introduzido Kamala Khan ao Universo Cinematográfico Marvel.

Nos quadrinhos, a Ms. Marvel é uma Inumana, porém, no MCU, ela é uma mutante e descendente do ClanDestine, que manifesta “luz dura” de cor roxa graças a uma pulseira cósmica e seu código genético.

Os poderes de Kamala mudaram ainda mais no final da série, revelando o poder de “embiggen” dos personagens em uma luta com o Controle de Danos. Após uma declaração silenciosa dessa frase, Kamala aumentou de tamanho e ficou mais forte do que nunca.

De muitas maneiras, o momento é uma reminiscência de Dragon Ball Z – que muitas vezes vê os personagens alcançarem uma transformação nova e mais poderosa por desespero.

Inspiração de Dragon Ball Z

Em uma entrevista recente ao ComicBook , El Arbi e Fallah discutiram como a amada franquia criada por Akira Toriyama, Dragon Ball , influenciou a transformação de Kamala no final da série.

“Com nosso artista de efeitos visuais Nordin Rahhali, estávamos explorando o que poderíamos fazer com esse poder e tendo aquele momento ‘Embiggen’. Essa era aquela imagem que é realmente de mangá, quase como influência de Dragon Ball Z. Todas essas coisas legais que, sim, exploramos. E acho que quando estávamos fazendo isso, sentimos que há muito mais que podemos fazer. E acho que acabamos de atingir a ponta do iceberg”.

Não muito diferente de Ms. Marvel, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT e Dragon Ball Super seguem um herói com uma linhagem poderosa.

Goku aka Kakarot é um sayajin do Planeta Vegeta, que cresce para se tornar o maior guerreiro do universo ao lado dos guerreiros Z.

Ao longo da série de anime/mangá, os personagens geralmente mudam seus corpos para explorar maiores reservas de energia, força e velocidade no final de um arco.

Em Dragon Ball Z , as transformações dos saiyajin emitem luz/ki (excluindo a transformação do Grande Macaco) e são o resultado de uma “necessidade” em vez de um “desejo”.

A primeira temporada de Ms. Marvel está disponível no Disney+.

