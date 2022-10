Duna: Série derivada terá atriz de Harry Potter no elenco

A série prelúdio de Duna da HBO Max finalmente está andando com o anúncio dos nomes de Emily Watson e Shirley Henderson como as protagonistas.

O spin-off chamado de Dune: The Sisterhood, foi encomendado em 2019 e se passará 10.000 anos antes dos eventos do filme. A história será baseada no livro Sisterhood of Dune, escrito por Brian Herbert e Kevin J. Anderson.

A série seguirá as irmãs Harkonnen, Valya (Watson) e Tula (Henderson), enquanto combatem forças que ameaçam o futuro da humanidade, e estabelecem a ordem das Bene Gesserit, que é vista no filme dirigido por Denis Villeneuve.

Watson foi indicada ao Oscar duas vezes por seus trabalhos em Ondas do Destino e Hilary e Jackie, além de ter sido nomeada ao Emmy por sua atuação em Chernobyl. Já Henderson é mais famosa por seu interpretar a Murta Que Geme na série Harry Potter, a atriz também fez a voz de Babu Frik em Star Wars: A Ascenção Skywalker.

O anúncio foi feito pelo Twitter da Legendary Entertainment, responsável pelas adaptações de Duna. No anúncio, o estúdio da boas-vindas às atrizes.

Welcome Shirley Henderson and Emily Watson to the cast of Legendary’s Dune: The Sisterhood series. pic.twitter.com/mF21f5Ehnl — Legendary (@Legendary) October 4, 2022

A história de Duna, disponível no HBO Max

“Uma jornada do herói mítica e emocional, Duna conta a história de Paul Atreides, jovem talentoso e brilhante que nasceu com um destino grandioso, para além até da sua própria compreensão, e precisa viajar ao planeta mais perigoso do universo para garantir o futuro de sua família e de seu povo.

Enquanto forças malévolas levam à acirrada disputa pelo controle exclusivo do fornecimento do recurso mais precioso existente no planeta – capaz de liberar o maior potencial da humanidade, apenas aqueles que conseguem vencer seu medo vão sobreviver”, afirma a sinopse de Duna.

Nesse épico, Timothée Chalamet fica como Paul Atreides. Mas, os outros personagens são interpretados por nomes conhecidos do cinema atual, principalmente dos filmes de heróis da Marvel e DC. Dennis Villeneuve dirigiu Duna a partir do roteiro coescrito com Jon Spaihts e Eric Roth, baseado no romance homônimo escrito por Frank Herbert.

Duna pode ser conferido na HBO Max.

