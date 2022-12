É oficial: Amazon e Henry Cavill anunciam filmes e séries de Warhammer

Esse é um momento especial para fãs de Warhammer. Henry Cavill, que recentemente foi demitido como Superman e deixou The Witcher para trás, embarca em seu projeto dos sonhos: adaptar Warhammer 40.000 (ou Warhammer 40k) para as telonas e telinhas.

Em comunicado oficial publicado no site de comunidade de Warhammer, foi anunciado que a Amazon adquiriu os direito de adaptação da franquia, com planos de criar filmes e séries, tanto para o Prime Video, quanto para os cinemas.

“Warhammer 40.000 capturou a imaginação de fãs de todas as idades, de todas as esferas da vida e de todo o mundo”, disse Jennifer Salke, chefe da Amazon e MGM Studios. “Estamos entusiasmados em trabalhar com Henry, Vertigo Entertainment e Games Workshop em nossos negócios de entretenimento da Amazon nesta brilhante franquia imersiva para nossos clientes globais experimentarem nos próximos anos”.

“Amo Warhammer desde menino, tornando este momento verdadeiramente especial para mim. A oportunidade de conduzir este universo cinematográfico desde o início é uma grande honra e responsabilidade”, disse Henry Cavill. “Eu não poderia estar mais grato por todo o trabalho duro da Vertigo, Amazon e Games Workshop para fazer isso acontecer. Um passo mais perto de realizar o sonho de uma vida inteira”.

“São ótimas notícias e estamos absolutamente emocionados; estamos trabalhando com um triunvirato fantástico em Henry, Vertigo e Amazon. O conhecido amor de Henry por Warhammer 40.000 – e sua paixão como construtor de mundos e contador de histórias – nos servirá muito bem nos próximos anos. Finalmente, Warhammer chegará às telas como os fãs esperavam e como eles merecem. Tempos emocionantes!” disse Andy Smillie, diretor criativo da Games Workshop (criadores da franquia Warhammer).

Roy Lee e Natalie Viscuso (que também é namorada de Henry Cavill), da Vertigo Entertainment (Noites Brutais, a franquia Lego, os filmes It: A Coisa) fizeram parceria com Henry Cavill desde o início para garantir a cobiçado propriedade intelectual e entregá-la ao Amazon Studios. A Vertigo será a produtora executiva com Cavill e Andy Smillie e Max Bottrill, da GAW, ao lado da Amazon Studios.

Mais sobre Warhammer 40k

O cenário do jogo de Warhammer 40K é de 40.000 anos no futuro, onde as coisas são realmente sombrias.

A civilização humana parou de progredir e está em uma guerra sem fim com alienígenas e seres mágicos, com deuses e demônios figurando em um sistema teológico de classes.

Os humanos compõem o Imperium of Man, que são militaristas. Uma raça de andróides semelhantes a esqueletos é conhecida como Necron; existe uma raça élfica conhecida como Aeldari e também Orks; Tyranids são alienígenas desagradáveis; e o T’au é uma raça alienígena de pele azul que pode oferecer alguma esperança.

Mas é uma jogada ambiciosa para a Amazon e pode oferecer um show épico em escala, pois combina os grandes elementos de ficção científica e fantasia, bem como uma série de personagens humanos e não humanos.

Dito isso, não há qualquer previsão de estreia para a série ou filme de Warhammer 40k.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.