É oficial: Deus não existe em The Walking Dead

The Walking Dead apresenta diversos personagens religiosos, tanto na série, quanto nos quadrinhos. Gabriel e Hershel são os mais proeminentes. Infelizmente, as preces deles não são escutadas, porque Deus não existe nesse universo.

Robert Kirkman, criador da franquia e autor dos quadrinhos originais, respondeu uma pergunta de fã, que escreveu uma carta para o autor. Ela foi publicada em The Walking Dead Deluxe #32.

“Deus é fictício no mundo de The Walking Dead”, respondeu o autor.

A curiosidade, no entanto, traz mais do que apenas a desoladora constatação de que as preces dos personagens não são escutadas. O fato de não existir Deus nesse universo, quer dizer que o apocalipse não é uma espécie de retribuição divina.

Com isso, uma possível causa já pode ser tirada da lista. Alienígenas também estão fora, visto que foi algo que Kirkman negou previamente.

Final de The Walking Dead mudou por conta dos spin-offs

Em recente entrevista, a showrunner da série, Angela Kang, revelou que os planos para o final original de The Walking Deda foram alterados diversas vezes por conta dos spin-offs (via ScreenRant).

Segundo ela, toda a equipe soube quando e como as séries derivadas aconteceriam, além de revelar que planejaram a série derivada de Rick e Michonne um pouco mais tarde do que as outras.

“Sabíamos que o spinoff de Daryl aconteceria essencialmente quando embarcamos na temporada. Os planos mudaram várias vezes ao longo da temporada, tanto para o spin-off quanto para a série, apenas porque era um momento muito estranho”, disse ela.

“O spin-off de Maggie e Negan surgiu em algum momento durante a produção da temporada. O spin-off de Rick e Michonne foi uma adição tardia”, acrescentou Kang. “A maneira como as derivadas interagiram com nossa narrativa é que sabíamos quais personagens vivem, e vamos tentar fechar um capítulo da história deles aqui, mas temos que deixar uma porta aberta para a próxima história que virá.”

Há três novas séries derivadas em desenvolvimento, sendo uma de Daryl Dixon, a outra sobre Maggie e Negan e a última de Rick e Michonne.

Kang revelou que sempre teve uma ideia melhor para desenvolver a série sobre Maggie e Negan, dois personagens que se odiavam, e agora precisam ajudar um ao outro.

“Para Maggie e Negan, eu sempre tive uma ideia muito clara de onde isso poderia ir. As histórias estavam indo em frente, quando algumas delas estavam tomando forma”, comentou a showrunner.

Embora a AMC não tenha revelado muito, as próximas séries derivadas se concentrarão nos personagens principais da franquia.

Daryl irá para a França em busca de uma possível cura, enquanto The Walking Dead: Dead City verá Maggie e Negan indo para Nova York. Por sua vez, Michonne vai procurar por Rick no spin-off entre os dois personagens.

