Echoes: A nova série de suspense da Netflix que vai prender sua atenção

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, Echoes tem tudo para conquistar os assinantes brasileiros da plataforma. Ousada, surpreendente e cheia de reviravoltas, a série de suspense tem um grande mistério no centro de sua trama – ancorado por ótimas performances de talentosas estrelas da TV.

Criada por Vanessa Gazy, a série australiana Echoes (Ecos, em tradução literal) é uma produção de Brian Yorkey, o criador de 13 Reasons Why na Netflix.

Até o momento, Echoes tem dividido a opinião da crítica especializada. A série recebe elogios por sua temática interessante e pelas performances do elenco, mas é criticada por falhas no roteiro e problemas na condução da história.

Mesmo assim, a produção faz sucesso com o público brasileiro. Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama arrepiante, o elenco e a estreia de Echoes na Netflix; confira.

Conheça a história de Echoes na Netflix

A série australiana Echoes acompanha um grande mistério que se desenvolve na vida de duas irmãs gêmeas.

O estilo da produção é bastante parecido com o das séries de Harlan Coben, como Fique Comigo e Silêncio na Floresta.

“Leni e Gina são gêmeas idênticas e trocaram secretamente de lugar durante anos. Mas tudo começa a desmoronar quando uma delas desaparece”, afirma a sinopse oficial de Echoes na Netflix.

Como indica a sinopse, Echoes acompanha a história de Leni e Gina, duas irmãs gêmeas que guardam um perigoso segredo.

Desde criança, as duas “compartilham a vida”. De maneira contínua – e sem a família saber – elas trocam casas, maridos e filhos.

No entanto, quando Leni desaparece misteriosamente, a vida de Gina também começa a desmoronar.

Vislumbrando a revelação de seu grande segredo, Gina embarca em uma corrida contra o tempo para salvar a própria pele e descobrir o que realmente aconteceu com a irmã.

Segundo o site Collider, o tom da série também se parece muito com o de True Detective, um grande sucesso da HBO.

Tudo sobre o elenco de Echoes na Netflix

O elenco de Echoes é liderado por uma poderosa performance de Michelle Monaghan – que interpreta as irmãs gêmeas Leni e Gina.

Você, provavelmente, conhece a atriz como a Julia Meade da franquia de ação Missão Impossível. Na TV, Monaghan está em séries como True Detective e Messiah.

Karen Robinson, da sitcom Schitt’s Creek, é Louise Floss, uma intrépida xerife que investiga o desaparecimento de Leni.

Matt Bomer, de Glee e American Horror Story, vive Jack Beck, o marido de Leni.

Daniel Sunjata (Filho Pródigo) é Charlie Davenport, o marido de Gina, que trabalha como terapeuta em Los Angeles.

O elenco principal de Echoes é completado por Michael O’Neill (Criminal Minds) como Victor McCleary, o pai de Leni e Gina.

Echoes conta também com Ali Stroker (The Glee Project), Rosanny Zayas (Orange is the New Black), Celia Weston (Alice) e Jonathan Tucker (Westworld).

Veja a data de estreia de Echoes na Netflix

Echoes já está disponível na Netflix. A série de suspense estreou no catálogo internacional da plataforma em 19 de agosto de 2022.

A 1ª temporada de Echoes conta com 7 episódios. Você já pode conferí-la na Netflix. Veja abaixo o trailer.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.